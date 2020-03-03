شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع خلال التعاملات بعد قرار نادر من الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء مدعومة بقرار نادر من الاحتياطي الاتحادي بخفض معدل الفائدة بأكبر نسبة منذ الأزمة المالية العالمية.



وأعلن البنك المركزي الأمريكي اليوم خفض معدل الفائدة بنصف نقطة إلى النطاق بين 1.25% و1.00%، وهي خطوة نادرة اتخذها رغمم عدم وجود اجتماع للسياسة النقدية.

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يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه العديد من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة تعاني من تداعيات فيروس "كورونا".



وكانت "وول ستريت" قد تراجعت في مستهل جلسة اليوم، لكن سرعان ما تحولت نحو الارتفاع بعد القرار المفاجيء من البنك المركزي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز بحلول الساعة 15:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 200 نقطة) إلى 26900 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 9020 نقطة، فيما ارتفع إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 3115 نقطة.