شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض بضغطٍ من صعود الدولار ومخاوف "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل ضغوط مخاوف الطلب العالمي مع استمرار أزمة فيروس "كورونا" فضلا عن صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتعول الأسواق العالمية على تدخل البنوك المركزية بسياسات نقدية تحفيزية للاقتصادات لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" حيث ذكر بنك "جولدمان ساكس" بأن الاحتياطي الاتحادي ربما يضطر لخفض الفائدة بنحو خمسين نقطة أساس بحلول يونيو/حزيران.

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وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.4% في العام الجاري تأثراً بانتشار الفيروس القاتل.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنحو 1% إلى 2.57 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر عند 2.62 دولار وأقل سعر عند 2.56 دولار.