شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الأمريكي» يخفض سعر الفائدة بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

بسبب التأثيرات الاقتصادية المتوقعة على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، قرر البنك المركزي الأمريكي اليوم الثلاثاء على نحو مفاجئ خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية. وأعلن مجلس الاحتياط الاتحادى ( البنك المركزى الأمريكى )أن سعر الفائدة الأساسي سيتراوح الآن بين 1 و 25ر1%.

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