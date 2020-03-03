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"منشآت" والبنك الأهلي يعلنان فوز 15 شركة واعدة في معسكرات ريادة الأعمال الاجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة

أعلن برنامج مسرعة ريادة الأعمال الاجتماعية الذي أطلق بالشراكة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والبنك الأهلي التجاري، ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية " أهالينا"، عن فوز 15 شركة واعدة من خلال المعسكرات التدريبية لريادة الأعمال الاجتماعية التي أقيمت أخيرا في كل من الخبر وجدة والرياض.

وقد اختير أكثر من 90 فكرة ريادية اجتماعية للانضمام إلى المعسكرات التدريبية المكثفة، وذلك بعد أن استمر التسجيل في المعسكرات التدريبية لمدة 4 أسابيع، بهدف تشجيع الفكر الإبداعي لدى المهتمين بمجال ريادة الأعمال الاجتماعية. كما شارك جميع المهتمين بمجال الريادة الاجتماعية بطرح حلول لتحديات اجتماعية في عدد من المجالات، مثل الصحة والتعليم والحج والعمرة والسياحة. وفي نهاية فعاليات المعسكرات التدريبية، اختارت لجنة التحكيم أفضل 5 مرشحين من كل معسكر للمنافسة على الانضمام لبرنامج مسرعة ريادة الأعمال الاجتماعية.

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ومن جهتها أوضحت الأستاذة بسمة الجوهري، رئيسة دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي، أن شراكة البنك مع "منشآت" في إطلاق مسرعة الريادة الاجتماعية، تهدف إلى دعم شبابنا الواعد لتمكينه من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ضمن أهداف رؤية 2030، والاهتمام بشريحة الشباب والشابات الذين يشكلون القاعدة الرئيسية لأي تنمية، والرافد الحيوي لتقدم أي مجتمع ورقيه وازدهاره، حيث تتواكب تلك الشراكة مع أحد أهداف برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية "أهالينا"، في دعم رواد ورائدات الأعمال.

كما أضافت أن مساهمة البنك تأتي منسجمة مع التزامه تجاه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره الخيار الرائد، وأفضل بنك داعم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب استحواذه على حصة كبيرة من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وقد نجح البنك الأهلي بالتعاون مع "منشآت" في إقامة أول مسرعة متخصصة في مجال التقنية المالية، وتخريج 10 شركات ناشئة لعام 2019، وتقديم الدعم المالي لها.

الجدير بالذكر أن المعسكرات التدريبية امتدت على مدى 5 أيام متواصلة لكل معسكر، خضع خلالها المرشحون لتدريبات إضافية ومكثفة على أيدي خبراء ومستشارين محليين وعالميين ذوي خبرة في مجال الريادة الاجتماعية، لتطوير مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، من شأنها مساعدتهم على تطوير أفكارهم، لابتكار حلول تجارية مبتكرة ومستدامة ماليا.