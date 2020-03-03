ترجيحات خفض إنتاج «أوبك» تنعش النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار النفط أكثر من 4%؛ بعد تسجيل أدنى مستوياتها في عدة سنوات في وقت سابق الاثنين؛ حيث تغلبت الآمال في تعميق خفض إنتاج أوبك على بواعث القلق حيال تضرر الطلب؛ جرّاء تفشي فيروس «كورونا».

وارتفع خام برنت عند 51.91 دولار للبرميل، بمقدار 2.24 دولار ما يعادل 4.5%، ليتجاوز أدنى مستوياته منذ يوليو/‏‏تموز 2017 الذي سجله في وقت سابق عند 48.40 دولار، قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه، مكتفياً بالارتفاع 1.5%، وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أقل سعر له في 14 شهراً عند 43.32 دولار؛ لكنه تعافى بعدها إلى 46.65 دولار، مرتفعاً 1.89 دولار أو 4.2%، قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه في وقت لاحق مكتفياً بالارتفاع 1.4%.

ومن جهته، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع شركات النفط الروسية، الأحد، بخصوص مقترحات تعميق تخفيضات إنتاج أوبك مع حلفائها «أوبك بلس»، أو تمديدها؛ لكن لم يصدر إي قرار محدد، وقال: تخفيضات الإنتاج الإضافية، سيبحثها وزير الطاقة ألكسندر نوفاك هذا الأسبوع أثناء اجتماع منتجي النفط. (وكالات)