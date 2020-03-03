الذهب ينتعش ويربح 44 دولاراً بعد انخفاض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب 2.7% الاثنين، منتعشاً من تراجع حاد عمّ المعادن النفيسة في الجلسة السابقة، وسط آمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية لتخفيف أثر فيروس كورونا سريع الانتشار.

وصعد السعر الفوري للذهب 2.7% ليربح 44 دولاراً، إلى 1610.65 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.5% لتسجل 1605.20 دولار.

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وفي أسواق العملات، واجه الدولار ضغوطاً، الاثنين، مع تقلص التدفقات على العملة الأمريكية طلباً للأمان في ظل رهانات متنامية لخفض أسعار الفائدة من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا.

وقال بيل إيفانز كبير الاقتصاديين في وستباك «هذا التصريح من المرجح اعتباره «دعوة للعمل» للبنوك المركزية الأخرى في أنحاء العالم». وهبط الدولار أمام الدولار الأسترالي واليورو والجنيه الاسترليني واليوان، وارتفع اليورو في أحدث معاملاته 0.3% إلى ذروة شهر عند 1.059 دولار.

(وكالات)