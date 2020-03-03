شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 9.7 مليار دولار عن أسهم الأسواق الناشئة في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات لمعهد التمويل الدولي الاثنين، أن مديري المحافظ سحبوا 9.7 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة في فبراير، في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا أوقدت شرارة عمليات بيع في الأصول عالية المخاطر. وخسرت أسواق الأسهم الآسيوية 4.5 مليار دولار، بينما خسرت صناديق أمريكا اللاتينية 3.8 مليار دولار في فبراير. (رويترز)

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