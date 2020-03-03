شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الطيار رشدى زكريا رئيسا لشركة مصر للطيران القابضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم الثلاثاء قراراً بتكليف الطيار محمد رشدى زكريا، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفًأً للطيار أحمد عادل ، الذى قام الوزير بتوجيه الشكر له على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه المنصب .
جدير بالذكر أن الطيار رشدي زكريا هو قائد طراز ثقيل ( بوينج 777) وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران وقبلها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران الخطوط الجوية .
وكانت مصر للطيران قد تسلمت طائراتها الجديدة الرابعة من طراز A320neo، تتميز بسعة معقدية تتراوح ما بين 150 إلى 180 راكبآ ، ومزودة بمحركات الجيل الاخير، وجناحات الجناح الطرفية، توفر استهلاك الوقود بنسبة 15%، كما أن هيكل الطائرة صنع من مواد جديدة مثل المواد المركبة وسبائك ألومنيوم أكثر من ذي قبل، مما ساعد على تخفيض الوزن وبالتالي استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أنه سوف يقلل من تكاليف الصيانة.
كانت مصر للطيران قد تعاقدت على صفقة تضم 15 طائرة من طراز A320neo، خلال معرض دبى للطيران فى عام 2017، وذلك بنظام الإيجار التشغيلى، وتم مؤخرا خلال عام 2019 فى معرض دبى أيضا، إجراء تعديل على الصفقة، مضمونه تحويل 7 طائرات من صفقة الـ 15 طائرة من طراز A320neo، إلى A321neo
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