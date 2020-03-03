شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائرى: دول أوبك+ ستبحث تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، أن وزير الطاقة الجزائرى الذى يشغل منصب رئيس أوبك، قال اليوم الثلاثاء، إن دول أوبك+ ستبحث تخفيضات جديدة كبيرة لإنتاج النفط فى اجتماعاتها التى تُعقد فى فيينا هذا الأسبوع، وقال الوزير محمد عرقاب، لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه سيجرى بحث إمكانية تنفيذ خفض جديد كبير عبر سحب كميات لم تُستهلك من السوق بسبب (تفشي) فيروس كورونا.

وأضاف الوزير، أن الاتجاه هو صوب استمرار التخفيضات التى جرى تبنيها فى ديسمبر 2019، وقال "هناك توافق بين أوبك والمنتجين المستقلين، بمن فى ذلك روسيا، بشأن هذه النقطة".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قد نقلت عن وزير النفط الكويتى قوله إنه متفائل بشأن نتيجة اجتماعات أوبك التى تُعقد هذا الأسبوع، واستمرار التعاون بين دول أوبك+.

وأضاف الوزير خالد الفاضل للوكالة أن اجتماعات "ماراثونية" ستعقد خلال اجتماعات أوبك وأوبك+ فى فيينا للتوصل إلى اتفاق بشأن أفضل السبل لتحقيق الاستقرار والتوازن بسوق النفط.

وبدأ وزراء أوبك، التوافد على فيينا، اليوم الثلاثاء، إذ تناقش المنظمة ما إذا كانت ستزيد خفض إنتاج النفط لمواجهة تدهور الطلب الناجم عن الانتشار العالمى لفيروس كورونا الجديد.

Advertisements

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا فى ديسمبر على خفض جماعى للإنتاج قدره 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا الشهر.

وتخفض السعودية الإنتاج طوعيا 400 ألف برميل إضافية، مما يعنى أن أوبك+ تخفض الإنتاج فعليا بواقع 2.1 مليون برميل يوميا.

لكن منذ ذلك الحين، ألقى الانتشار العالمى لفيروس كورونا، الذى ظهر لأول مرة بالصين، بظلاله على الطلب العالمى مع تباطؤ النشاط الصناعي، فى حين تلقت حركة النقل الجوى عالميا ضربة شديدة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب العالمى على النفط هبط بواقع 425 ألف برميل يوميا فى الربع الأول إلى أدنى مستوياته فى عشر سنوات، وقالت إن هذه التوقعات قد تخضع لمزيد من المراجعة.