شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.82% بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.82% رابحا 207.33 نقطة ليغلق عند مستوى 7556.52 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.78% رابحا 198.48 نقطة ليغلق عند مستوى 7341.23 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 171 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال، وارتفعت 191 شركة، فيما تراجعت شركة واحدة.

وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.21%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 4.25%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.89%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.54%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.43%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.91%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.88%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.80%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.73%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.63%.

Advertisements

وجاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 10%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.96%، فيما جاء سهم "الراجحي ريت" على رأس القائمة الحمراء وحيدا بنسبة انخفاض 0.33%.

وفى سياق آخر أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن إلغاء إدراج أسهم شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني في السوق وذلك بنهاية عمل أمس الاثنين.

وجاء ذلك بعد إعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني، عن نفاذ قرار دمج شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني ("شركة متلايف إيه آي جي العربي") في شركة ولاء للتأمين ("صفقة الاندماج")، وتم إدراج الأسهم الجديدة (كما تم تعريفها في تعميم المساهمين ومستند العرض التي تم إصدارها من قبل شركة ولاء للتأمين بخصوص صفقة الاندماج) في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي المستحقين. وتم الغاء إدراج أسهم شركة متلايف إيه آي جي العربى.