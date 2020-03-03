شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات لأول مرة هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 641.790 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 190.5 مليون ورقة مالية بقيمة 659.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.4 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.18% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.45%، والعرب على 9.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.72%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.8 مليون جنيه، 30.6 مليون جنيه، 58.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 454.9 ألف جنيه، 108.8 مليون جنيه، 907.8 ألف جنيه، على التوالي.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12419 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1679 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 14130 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 4636 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 1137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 596 نقطة.

وارتفعت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.