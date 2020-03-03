شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 7 أسابيع واحتمالات خفض الفائدة تكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثمانية أيام الأخيرة ، لكن تكبح تلك المحاولات الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل منتصف هذا الشهر تقريبا.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.15 % إلى مستوى 97.70 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.55 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.37 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى سابع خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 97.18 نقطة ، مع استمرار بيع العملة الأمريكية بعد بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.

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أظهرت البيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية إلى 50.1 نقطة فى شباط/فبراير من مستوي 50.9 نقطة فى كانون الثاني/يناير ،بأقل من تقديرات الخبراء مستوي 50.5 نقطة ، بسبب تباطؤ الطلبات الجديدة ،كأحد الآثار السلبية للانتشار السريع لفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة.

عززت تلك البيانات احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.50% خلال اجتماع 17-18 آذار/مارس الجاري ، بهدف حماية أكبر اقتصاد فى العالم من آثار تفشي فيروس كورونا.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الجمعة أن البنك المركزي سيعمل على حسب الحاجة لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر التي يشكلها وباء الفيروس التاجي.

ويدعم تعافي الدولار الأمريكي من مستوياته المنخفضة ، المكاسب القوية للأسهم الأمريكية ،فقد أنهت المؤشرات الرئيسية فى وول ستريت جلسة الأمس بأكبر مكسب يومي منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 ، بفضل آمال اتخاذ البنوك المركزية إجراءات تحفيزية جديدة ،وبعد انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين.