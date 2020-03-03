شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الكويتي يقول إنه متفائل بشأن نتيجة اجتماعات أوبك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط الكويتي قوله إنه متفائل بشأن نتيجة اجتماعات أوبك التي تُعقد هذا الأسبوع، واستمرار التعاون بين دول أوبك+.
وأضاف الوزير خالد الفاضل للوكالة أن اجتماعات "ماراثونية" ستعقد خلال اجتماعات أوبك وأوبك+ في فيينا للتوصل إلى اتفاق بشأن أفضل السبل لتحقيق الاستقرار والتوازن بسوق النفط.
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