الاقتصاد

وزير النفط الكويتي يقول إنه متفائل بشأن نتيجة اجتماعات أوبك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط الكويتي قوله إنه متفائل بشأن نتيجة اجتماعات أوبك التي تُعقد هذا الأسبوع، واستمرار التعاون بين دول أوبك+.

وأضاف الوزير خالد الفاضل للوكالة أن اجتماعات "ماراثونية" ستعقد خلال اجتماعات أوبك وأوبك+ في فيينا للتوصل إلى اتفاق بشأن أفضل السبل لتحقيق الاستقرار والتوازن بسوق النفط.

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