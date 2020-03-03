شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: يتعين على مجلس الاحتياطى تنفيذ خفض كبير لأسعار الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) لأن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، قائلا إن تكاليف الاقتراض المرتفعة لها تأثير صعب على المصدرين ويضع البلاد في وضع غير موات.

وكتب ترامب على تويتر "مجلس الاحتياطي الاتحادي يجعلنا ندفع أسعار فائدة أعلى مقارنة مع الكثير من الآخرين، في حين يتعين علينا أن ندفع أقل. أمر صعب على المصدرين لدينا ويضع الولايات المتحدة الأمريكية في وضع غير موات من ناحية التنافسية. يجب أن يحدث العكس".

ووجه ترامب مرارا انتقادات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في فترات سابقة مؤخرا وقال إن البنك يُبقي على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.

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وكان قد استمر ضعف الدولار اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام ليخفف الضغط النزولي على الاقتصاد الناجم عن تفشي فيروس كورونا في الصين.

وفي البداية، ارتفع الدولار مع انتشار الفيروس حول العالم نظرا لأن المستثمرين يعتبرون أن جميع الأصول بالعملة الأمريكية استثمارات آمنة. غير أن مديري الصناديق يعتقدون الآن أن مجلس الاحتياطي سيعكف على الأرجح على تيسير السياسة النقدية ويخفض أسعار الفائدة نظرا لاستفادته من أكبر فرصة لتبني هذه الخطوة.