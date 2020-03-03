شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عجيبة: خفض الغاز للمصانع يحمي الصناعة الوطنيةو يزيد من تنافسيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر عجيبة، العضو المنتدب لمجموعة ميداف للتعدين والصناعة، إنه في حال إقرار الحكومة خفض أسعار الغاز للمصانع، سوف يخفض من تكلفة إنتاج الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز مثل الحديد والصلب والنحاس والألومنيوم، وهو ما سيؤدى لزيادة القدرة التنافسية لتلك المنتجات في الأسواق التصديرية، ويحمي الصناعة الوطنية، أسوة بالدول الخارجية التي تمنح صناعتها دعما تنافسيا للتصدير، مضيفا أن هناك توقعات بقرب اتخاذ لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرار بشأن تخفيض سعر الغاز الطبيعي للمصانع، في ضوء تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وانخفاض الأسعار العالمية.

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وأكد عجيبة، أهمية خفض أسعار الغاز للمصانع بدلا من تصديره للخارج في ظل أسعار عالمية ليست مغرية في أسواق التصدير ليست مغرية، ولذا فإن يجب إعادة النظر في بيع الغاز للمصانع بسعر معقول، خصوصا أن أسعار تصدير الغاز المسال لا تتجاوز 3.5 دولار فى 2020، مشيرا إلى الضرر الكبير الذى أصاب قطاع الصناعة كثيفة الاستهلاك للغاز، من السعر الحالي، والذي يقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية على الرغم من تخفيضه في أكتوبر الماضي بعد أن كان 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأشار ياسر عجيبة، إلى أهمية خفض أسعار الغاز للمصانع لإنقاذ المصانع من التعثر، خاصة وأن هناك بعض المصانع عليها مديونيات لصالح شركات الغاز والكهرباء وغير قادرة على السداد، مما يؤثر على تدهور المشروع الصناعي، وربما تصل الحالة إلى إغلاقها وتسريح العمالة وزيادة معدلات البطالة.