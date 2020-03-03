شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع استنادا على احتمالات إجراء تحفيز نقدي عالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالمئة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين ،استنادا على الاحتمالات القوية لقيام البنوك المركزية العالمية باتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة ،للحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي انتشار فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى 1,604.38$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,585.00$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,585.00$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,562.92$ للأونصة المسجل فى اليوم السابق.

لمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول " ورئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" فى الأيام الأخيرة إلى احتمال اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لتخفيف آثار فيروس كورونا.

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وتشير العقود الآجلة لسوق المال فى الولايات المتحدة إلى التسعير الكامل لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.50% خلال اجتماع المركزي الأمريكي أيام 17-18 آذار/مارس الجاري.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين إلى تباطؤ نشط الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير ، مع تراجع الطلبات الجديدة ، فى الأول الآثار المباشرة لأكبر اقتصاد فى العالم الناجمة من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وكما نعلم أن أسعار الفائدة المنخفضة وضخ المزيد من السيولة فى الأسواق ،يقلص من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين "الذهب" والذي لا يدر عائدا استثماريا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 3.22 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 930.01 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 شباط/فبراير الماضي.