شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المستهلكين فى أوروبا على خلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر شباط/فبراير مرتفعة بنسبة 1.2% ، أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.4% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع 1.4%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.2%، طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.2% ،أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.1%.