شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع تُطبق إجراءات زيادة رأسمال "ولاء للتأمين" بعد نفاذ اندماجها مع "العربي للتأمين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة ولاء للتأمين التعاوني الناتجة عن الاندماج مع شركة متلايف وإيه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني من خلال عروض مبادلة أوراق مالية وذلك على حسابات المركز للمساهمين المستحقين في متلايف لليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس الجاري.

كذلك أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن تعليق تداول أسهم شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني، وذلك بعد إنهاء إدراجها في السوق بنهاية عمل يوم الإثنين الموافق 2 مارس الجاري.

هذا وأعلنت ولاء للتأمين عن إدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي شركة متلايف المستحقين.

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وسبق أن تم الإعلان، في بداية مارس الجاري، عن نفاذ قرار الاندماج بين متلايف وشركة ولاء، بما يترتب عليه من انقضاء شركة متلايف إيه آي جي العربي وانتقال جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة ولاء التي ستستمر في الوجود.

ونتيجة لصفقة الاندماج تم إلغاء جميع أسهم متلايف وقامت بذلك شركة ولاء من خلال زيادة رأس مالها بإصدار 11.839 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي متلايف المقيدين في سجل مساهمي متلايف إيه آي جي العربي لدى مركز الإيداع بنهاية فترة التداول في يوم الخميس بتاريخ 27 فبراير الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ولاء للتأمين التعاوني، أعلنت، في مطلع يونيو 2019، عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة ولاء عند اكتمال الاندماج باصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة.