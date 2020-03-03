شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السعودي للاستثمار تناقش تمديد فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة في 23 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر البنك السعودي للاستثمار دعوة مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 23 مارس الجاري، وذلك للتصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للبنك الاحتفاظ بأسهم الخزينة.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالين بأن أسهم الخزينة يشار إليها بالأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل وتبلغ 56.245 مليون سهماً، والأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة وتبلغ 18.749 مليون سهماً كأسهم خزينة.

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ومن المُقرر أن تنظر الجمعية في تفويض مجلس إدارة البنك ببيع أسهم الخزينة في أي وقت قبل التاريخ النهائي لإتمام الصفقة، بنهاية العام 2020، وذلك وفق الشروط والآلية التي يرى مجلس الإدارة مناسبتها، وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات الصلة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة نظامياً واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف بأسهم الخزينة (ويشمل ذلك إمكانية بيع أسهم الخزينة إلى غير مساهمي البنك إذا رأى مجلس الإدارة مناسبة ذلك).

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 239 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 576 مليون ريال في العام 2018.

وأرجع البنك النمو في الأرباح للارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة للزيادة في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، قابله انخفاض في إيجار ومصاريف مباني، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل.