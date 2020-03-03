شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتحول للمنطقة الحمراء بختام التعاملات وسط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسرا 0.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2536.21 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها الاتصالات والاستثمار.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 144.3 مليون سهم محققة ما قيمته 183.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2816 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.96%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.16%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع البنوك وحيدا بنسبة 0.75%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.55%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.06%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.88%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 4.72%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 9.4 مليون ورقة بقيمة 32.6 مليون درهم.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أرامكس، عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وحققت نمو فى الإيرادات بنسبة 3% خلال عام 2019 لتصل إلى 5.246 مليون درهم مقارنة مع 5.086 مليون درهم فى عام 2018، وارتفع صافى الأرباح بنسبة 1% إلى 497.4 مليون درهم مقارنة مع 492.6 مليون درهم خلال عام 2018، مضيفة أن هذا الأداء القوى والمرونة العالية فى نتائج الأعمال، جاء على الرغم من جميع الظروف الصعبة التى تمر بها مختلف الأسواق، واستمرار تأثير التحديات الاقتصادية والعالمية وضغوط للتسعير على أعمال الشركة

الأساسية فى ظل المتغيرات المتسارعة التى يشهدها القطاع.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الصقر الوطنية للتأمين، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأحد الموافق 8 مارس، للإطلاع والموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، تحديد موعد ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية، مناقشة توزيع أرباح على المساهمين ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، النظر والموافقة على نموذج تقرير الحوكمة لعام 2019.