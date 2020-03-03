شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الليبي: خفض الإنفاق في 2020 بسبب إغلاقات نفطية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الليبي، فرج بومطاري اليوم الثلاثاء، إن الحكومة التي مقرها طرابلس قلصت خطتها للإنفاق في 2020 إلى 40 مليار دينار (28.5 مليار دولار) بسبب إغلاق موانئ نفطية.
وأضاف في مؤتمر صحفي مذاع تلفزيونيا في بث مباشر إن تخفيضات الإنفاق ليست في "قطاعات حساسة مثل الصحة والتعليم".
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