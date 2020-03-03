شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين حمراء بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرا 2.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1637.96 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.3 مليون سهم بقيمة 741.8 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.40% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.62%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.98%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.22% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 2.70%، شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 1.64%.

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فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.36% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 3.81%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.48%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.

وفى سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن قرار عدم ممارسة خيار إعادة شراء الأوراق الرأسمالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، والتى سبق للبنك الأهلي المتحد إصدارها فى 29 إبريل لعام 2015 بمعدل فائدة سنوية 6.875%، آخذا بعين الاعتبار فى ذلك مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بما فيها الجهات المستثمرة وكذلك المراحل المتقدمة التى بلغها العرض المقدم من بيت التمويل الكويتى لتملك ما نسبته 100% من أسهم البنك.

ومن المنتظر فى هذا الشأن أن يقوم البنك بإعادة تقييم هيكلته الرأسمالية، وفقا لما يتمخض عنه العرض المقدم من بيت التمويل الكويتى، وبمراجعة خيار استرداده لهذه الأوراق المالية، تبعا لذلك ورهنا بموافقة الجهات الرقابية المعنية.