شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تتفقد موقع الوحدة المتنقلة لمبادرة صحة المرأة المتواجدة بمقر الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية موقع الوحدة المتنقلة لبرنامج صحة المرأة المتواجدة بمقر الوزارة، والتى تقدم لعاملات وزارة التخطيط إمكانية الكشف المبكر عن سرطان الثدى، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية؛ والتى أطلقتها وزارة الصحة للكشف عن أورام الثدى فى عدد كبير من المحافظات باستهداف نحو 28 مليون سيدة.

وخلال متابعتها لسير العمل داخل الوحدة وجهت السعيد الشكر للعاملين بمقر الوحدة على الجهد المبذول منهم، ووجهت الدعوة للعاملات فى وزارة التخطيط بالتوجه لمقر الحملة لإجراء الكشف والاطمئنان على صحتهن، مؤكدة أنه على كل إمرأة التوجه لأقرب مقر لحملة صحة المرأة وإجراء الكشف اللازم الذى توفره الدولة مجانًا بجميع محافظات الجمهورية.

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وأشارت وزيرة التخطيط إلى انطلاق مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في يوليو 2019 بتوصية ورعاية من السيد رئيس الجمهورية، والتي تمكنت وفقًا لتقديرات وزارة الصحة والسكان الأسبوع الماضي من فحص 5 ملايين سيدة مصرية مجانًا، وشرفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستضافة الحملة في مقر الوزارة طوال الأسبوع الماضي وفحصت نحو 200 سيدة من الموظفات والعاملات في الوزارة.



وحدة صحة المرأة