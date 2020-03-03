شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يلتزم الصمت بشأن خطط خفض إنتاج نفط روسيا قبل اجتماع أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكرملين للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه لن يفصح عما إذا كانت روسيا مستعدة للقيام بخفض إضافى لإنتاج النفط فى إطار التعاون بين الدول الأعضاء فى أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة، وأضاف أن من الضرورى الانتظار لاجتماع يُعقد فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ما يعرف باسم مجموعة أوبك+، اجتماعا فى فيينا يومى الخامس والسادس من مارس لمناقشة الخطوات الإضافية المطلوبة لدعم أسواق النفط مع تهديد الأثر الاقتصادى لانتشار فيروس كورونا بالإضرار بالطلب.

وقالت لوك أويل، ثانى أكبر شركة منتجة للنفط فى روسيا، إن مقترح أوبك خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا سيكون كافيا لتحقيق التوازن فى السوق ورفع أسعار الخام مجددا إلى 60 دولارا للبرميل.