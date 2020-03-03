شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ التضخم فى منطقة اليورو فى فبراير مع تراجع أسعار النفط بفعل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء بأن أسعار المستهلكين فى منطقة اليورو زادت فى فبراير بوتيرة أبطأ منها فى ينايركما كان متوقعا، إذ أدى انتشار فيروس كورونا حول العالم لانخفاض أسعار النفط.

وأشارت تقديرات يوروستات إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.2% على أساس سنوى فى فبراير بعد زيادة 1.4% فى يناير، بما يتماشى مع توقعات محللين فى استطلاع رأى أجرته رويترز.

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ويرجع تباطؤ نمو التضخم بشكل رئيسى لانخفاض أسعار الطاقة 0.3% على أساس سنوي، وبدونها، وبعد استبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة الشديدة التقلب، تسارع معدل التضخم إلى 1.4% على أساس سنوى مقارنة مع 1.3% فى يناير.

وتسارع أيضا معيار أضيق نطاقا للتضخم يستبعد أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، ويحظى بمتابعة وثيقة من الاقتصاديين لدى البنوك إلى 1.2% من 1.1 فى يناير.

وقالت يوروستات أيضا إن معدل البطالة فى منطقة اليورو سجل 7.4% فى يناير كانون الثانى 2020 كما كان متوقعا، وهو نفس معدله فى ديسمبر 2019 وانخفاضا من 7.8 % فى يناير 2019 وهو أقل معدل مسجل فى منطقة اليورو منذ مايو 2008.