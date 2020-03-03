شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف يجتمع بأصحاب السلاسل التجارية الكبرى استعدادا لرمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أصحاب السلاسل التجارية الكبرى لاجتماع موسع، لمناقشة سبل الاشتراك في معارض رمضان لدعم المواطنين بسلع ذات جودة عالية وأسعار خاصة.

وترأس الاجتماع المشترك بين لجان المعارض باتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة نائبا رئيس غرفة القاهرة أحمد الوسيمي وسامح زكي بمشاركة ممثلي عدد كبير من المحال والسلاسل التجارية الكبرى، وممثل عن شركة أبو الهول للزيوت والمنظفات بالإسكندرية، ورئيس لجنة الأرز باتحاد الغرف التجارية لتبادل الآراء حول سبل المشاركة في المعارض والسلع التي سيتم مشاركة المحال والسلاسل من خلالها، ونسب الخصم التي سيتم وضعها على السلع .

وأبدى المشاركون في الاجتماع استعداداتهم للمشاركة في المعارض بسلع غذائية متنوعة ونسب خصم مناسبة تفيد المواطنين وتنشط الحركة التجارية .

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وقال إبراهيم العربي إن هذا الاجتماع للتنسيق بين كافة الأطراف، ووضع خطة عمل المعارض وتحديد المحال والسلاسل والسلع التي ستشارك بها في المعارض.

وأكّد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أننا نستعد مبكرًا لاستقبال شهر رمضان المبارك حتى يكون التنظيم مناسب، ولإعطاء أكبر فرصة للمشاركين في الاستعداد الجيد للمشاركة في المعارض، التي نأمل من خلالها أن نحقق رغبات المواطنين بسلع مناسبة وأسعار خاصة لإنجاح هذه المعارض التي تستهدف زيادة الدور المجتمعي للمشاركين في دعم مواطنيهم في ظل قرب دخول الشهر الكريم.

وشدّد "العربي" على أن معارض استقبال شهر رمضان المبارك تتضمن كافة السلع الاستراتيجية والرمضانية وبزيادة في المعروض نظرًا لمشاركة كافة الجهات بها سواء من القطاع الخاص أو العام، فالكل يرغب في المشاركة لإنجاح هذه المعارض، وهي روح ليست غريبة علي المجتمع المصري الذي يتكاتف معًا حول المصلحة العامة.

وكشف رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه بعد الاجتماع التحضيري ستكون هناك خطوات إيجابية وسريعة نحو الإعلان عن موعد معارض رمضان هذا العام الذي سيتم تنظيمها مبكرًا.