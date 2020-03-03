شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك توقع اتفاقية بـ1,8 مليار دولار لتطوير قطاعى الكهرباء والصحة بالكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة "جنرال اليكتريك" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بقيمة 1,8 مليار دولار أمريكي؛ لتنفيذ مشروعات تهدف إلى تطوير قطاعى الكهرباء والصحة، وذكر فرع الشركة الأمريكية فى (كينشاسا) - فى بيان اليوم - أن اتفاقية قطاع الكهرباء تتعلق بمشروعات كهرومائية على نهر الكونغو بقدرة تصل إلى حوالى 1000 ميجاوات، وستنفذ على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وباستثمارات تصل إلى مليار دولار أمريكي.

ووفقا لمصادر مطلعة على هذا الملف، فإن هذه المشروعات ستتضمن إعادة تأهيل توربينات محطات سدى "إنجا1" و"إنجا2"، الأمر الذى سيسمح بزيادة الكهرباء المولدة فى البلاد إلى 650 ميجاوات.

وأضاف البيان، أن هناك مناقشات تجرى حاليا بشأن تحديث البنية التحتية الصحية ضمن مشروع تصل تكلفته إلى 800 مليون دولار أمريكي، وقال فريد فيزوا مدير منطقة أفريقيا فى مجموعة جنرال إليكتريك "إننا سعداء للغاية بهذه الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتى ستسمح لنا بوضع حلولنا المبتكرة فى خدمة ملايين الأشخاص الذين يعيشون بدون كهرباء ولا يحصلون على رعاية صحية عالية الجودة".

ومن جانبها، تعهدت حكومة الكونغو الديمقراطية بتحسين بيئة الأعمال التجارية عبر مكافحة الفساد والإفلات من العقاب والعمل من أجل إحلال السلام والأمن فى أنحاء البلاد.