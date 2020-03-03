شكرا لقرائتكم خبر عن "عضو بالغرفة الأمريكية للتجارة": استثمارات اجنبية للتنقيب عن الذهب بمصر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد زاهر، رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصري الكندي، وعضو الغرفة الأمريكية للتجارة، أن مصر تمتلك عددا كبيرا من المميزات للاستثمار في التعدين وخاصة في مجال التنقيب عن الذهب يميزها عن بقية الدول المجاورة، لافتا إلى أنه بعد التعديلات التي شهدها قانون التعدين والتطوير الذي شهده قطاع التعدين برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أصبحت مصر جهة محتملة لضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات التقنية الفنية العالية في برامج استكشاف منتظمة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له.

وأوضح الدكتور محمد زاهر، خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين PDAC المنعقد في تورنتو بكندا، أن مصر تتمتع بتركيبات جيولوجية ذات احتمالية كبيرة للوصول لمخزون تجاري، كونها تماثل "الكورديلليرا" الكندية، لافتا إلي نجاح مصر في الصعود بـ 41مرتبة في نسبة مشاركة التعدين في الناتج القومي المحلي حتي وصلت مصر للمرتبة 48 عالمياً في هذا المجال والنجاح للوصول إلي 122 مليار جنيه مصري صادرات تعدينية خلال عام 2019.

وأشار رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصري الكندي، وعضو الغرفة الأمريكية للتجارة، إلي مجهودات الدولة في تحديث قطاع التعدين بأكمله بالإضافة للهيكلة في القوانين والهيئات، مثمناً إرادة الدولة الحقيقية للنجاح في هذا القطاع الغني الحيوي والذي سوف يمثل رافداً مهما من مصادر الدخل القومي العملاقة، ليس فقط من خلال الإتاوات والإيجارات بل من استغلال الخامات المعدنية المنتشرة في ربوع الوطن، لافتا إلي أن هناك مجموعه من المشروعات التعدينية المتقدمة والجاهزة فورا للاستثمار المباشر كالفحم و الطفلة الزيتية والنحاس والزنك والرصاص والقصدير والفوسفات ومعادن الطاقة المختلفة .

وافتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجناح المصرى المعرض الدولى للتعدين PDAC المنعقد في تورنتو بكندا بحضور السفير المصرى بكندا أحمد أبو زيد والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات وأعضاء الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر .

وشارك المهندس طارق الملا في فعاليات القمة الدولية الوزارية للتعدين والتى تمثل حدثاً اساسياً يعقد كل عام ضمن فعاليات المؤتمر الدولى للتعدين بكندا، وشارك في القمة وزراء ومسئولى أكثر من 10 دول كبرى في مجال التعدين من ابرزها الولايات المتحدة التي شارك ممثلا عنها مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الطاقة فرانسيس فانون وكل من تشيلى وجنوب افريقيا وفنلندا والاكوادور، وناقش المشاركون الموضوع الأساسى للقمة هذا العام وهو مساهمة التعدين فى التنمية المستدامة للدول بما يحافظ على البيئة والمجتمع وسبل التحول الى التعدين الأخضر، كما تم التطرق إلى مناقشة واستعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية لتطوير صناعة التعدين بالإضافة إلى التعاون الدولى في حوكمة قطاع التعدين.

ومن جانبه استعرض المهندس طارق الملا أمام القمة النموذج المصرى الجديد في ظل تطوير قطاع التعدين وإجراء العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوى، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى جذب المستثمرين والشركات العالمية الكبرى للاستثمار بصناعة التعدين المصرية من خلال تهيئة مناخ جاذب ومواكبة الممارسات العالمية في هذه الصناعة بما يدعم في النهاية تحقيق رؤيتها لتحويل قطاع التعدين إلى مساهم قوى في الناتج القومى، خاصة وأن مصر تمتلك أقدم صناعة للتعدين على مستوى العالم وتزخر بالعديد من الفرص والثروات التعدينية غير المستغلة، فضلا عن بنية تحتية عالية المستوى توسعت فيها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من طرق ومرافق وموانىء وخدمات وكذلك مصادر الطاقة المتوفرة بما يمهد الطريق امام نجاح الاستثمارات التعدينية في مصر .

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