شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور .. والبرتقال بـ2.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 3-3 - 2020، وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهدت استقرار لزيادة الإنتاج المحلى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك أدى إلى استقرار الأسعار .

وكشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2.5 - 4.5 جنيهات، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 2.5 - 4.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 3.5- 5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2- 6 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو.

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وأشار النجيب لـ"الخليج 365" أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4– 8 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 5-9جنيهات، تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيهات .

والجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.