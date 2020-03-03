شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 12430 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 1679 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 14141 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.89% ليصل إلى مستوى 4641 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل مستوى 1135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 1250 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 594 نقطة.

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وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، بالم هيلز للتعمير، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 1696 سهم، 21.6 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 400 ألف سهم، 61 ألف سهم، على التوالى.

كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن مصر الوسطى، اميرالد للاستثمار العقارى، 1448 سهم، 132.2 ألف سهم، على التوالى، واشترت أيضا مجموعة مرتبطة بشركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مجموعة عامر القابضة، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، 270 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 100 ألف سهم، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين البنك المصرى الخليجى 40 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال 4.98 مليون سهم.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاء الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، بالم هيلز للتعمير، الشرقية-ايسترن كومبانى، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بنك كريدي أجريكول مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، غاز مصر.