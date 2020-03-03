شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً جديداً لمستوى المقاومة المحورية 53.20، ويواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية الآن.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم بشرط الثبات دون 53.20، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 49.87 وتمتد إلى 48.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط