شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية الآن ليبتعد عن مستوى 47.80، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث من المحتمل أن يجري السعر مزيد من التصحيح الصاعد ويزور مناطق 49.10 ثم 50.40 في حال حافظ على ثباته فوق مستوى 47.80، بينما يحتاج السعر لكسر هذا المستوى لتأكيد استئناف المسار الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 46.15.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.15 والمقاومة 49.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
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