شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الهابط الذي يتأثر بقوة مستوى المقاومة المحورية 16.96، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام الاندفاع نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 17.60 وتمتد إلى 18.38.

وبشكل عام، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 16.33 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.75 والمقاومة 17.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد