شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليواصل التذبذب حول مستوى 1599.00، وطالما أن السعر فوق مستوى 1571.22، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً لهذا اليوم، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لاختبار مستوى 1543.35 كمحطة سلبية تالية، بينما تبدأ الأهداف الرئيسية للموجة الصاعدة المقترحة عند 1633.60 وتمتد إلى 1689.33.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1585.00 والمقاومة 1635.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد