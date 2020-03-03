شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح ولا يزال مستقراً قرب 1.2736، بانتظار تجاوز هذا المستوى لفتح الطريق أمام زيارة المستوى التصحيحي التالي الذي يتواجد عند 1.2552.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، لنستمر بترجيح الميل الهابط على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.2920.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2690 والمقاومة 1.2850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط