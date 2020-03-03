شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار مقاومة قوية عند مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لتجاوز هذا الحاجز لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي عند 1.1240.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.1085 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1085 والمقاومة 1.1240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد