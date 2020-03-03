يونايتد ستيل يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 03-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم يونايتد ستيل (X) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وذلك بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.12% بما يعادل 0.25 نقطة ليستقر عند سعر 8.27 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره ادنى مستوى 8.63، ليستهدف مستوى الدعم 7.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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