ستاربكس يعوض الكثير من خسائره – تحليل – 03-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ستاربكس (SBUX) ارتفاعاً في آخر جلساته، ويأتي ارتفاع السهم مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تعويض بعضاً من خسائره السابقة، محققاً مكاسب قوية بلغت نسبتها 5.04% بما يعادل 3.95 نقطة ليستقر عند سعر 82.38 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير، بعد كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، ومع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 84.50، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 75.85 من جديد.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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