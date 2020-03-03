شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يتلون باللون الأخضر – تحليل – 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم فايزر (PFE) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 4.37% بما يعادل 1.46 نقطة ليستقر السهم عند سعر 34.88 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 33.90، ليستهدف مستوى المقاومة 36.62.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد