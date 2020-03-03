إنيفيديا يرتفع بعد استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 03-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد استناده في وقت سابق لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.35% بما يعادل 6.36 نقطة ليستقر عند سعر 276.43 دولار، ويدعم السهم أيضاً تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 253.31، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 290.75.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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