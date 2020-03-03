شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مورجان ستانلي (MS) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 3.22% بما يعادل 1.45 نقطة ليستقر السهم عند سعر 46.48 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد إشارات إيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 48.13، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 38.74 إلى 57.55)، ليستهدف مستوى الدعم 43.20 الذي يمثل نسبة 76.4% من تلك المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه