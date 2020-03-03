شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة قيمة الحجوزات تدفع "سيرا القابضة" لتحقيق الأرباح خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مجموعة سيرا القابضة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتسجيل الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 189 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 142 مليون ريال في العام 2018.

وفي المُقابل، حققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 340 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 613 مليون ريال خلال العام 2018.

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وتراجعت الإيرادات بنسبة 4.8% إلى 2.2 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 2.3 مليار ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى تحقيقها أعلى قيمة إجمالية للحجوزات على الإطلاق بقيمة 10.9 مليار ريال سعودى لعام 2019، مع ارتفاع بنسبة 49% فى وحدة سفر الأفراد.

وارتفعت القيمة الإجمالية للحجوزات بنسبة 2% لتصل إلى 10.8 مليار ريال للعام الحالى 2019، مقارنة مع 10.6 مليار ريال للعام 2018. وبشكل عام، تم تعويض أثر عدم تجديد عقد وزارة التعليم من خلال النمو القوي فى قيمة الحجوزات الاجمالية لوحدات الأعمال الاستراتيجية تتمثل فى سفر الافراد وتأجير السيارات.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت أرباح بلغت 180 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 159 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.