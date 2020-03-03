شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني على التوالي وسط آمال تعميق تخفيضات أوبك وتحفيز الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي ، من أدنى مستوى فى عدة سنوات ، يأتي هذا وسط آمال إجراء أوبك تعميق كبير فى تخفيضات الإنتاج ،بجانب توقعات أن تسن البنوك المركزية العالمية حوافز نقدية لحماية الاقتصاد العالمي من آثار تفشي فيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 48.53$ ، من مستوى الافتتاح عند 47.89$، وسجل أدنى مستوي عند 47.33$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 53.75$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 52.77$ ، وسجل أدنى مستوي عند 52.30$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 4.9% ، فى أول مكسب خلال الثمانية أيام الأخيرة ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 عند 43.32$ للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.3% ، بعدما سجلت فى مستهل تعاملات الأسبوعي مستوي 48.42$ الأدنى منذ تموز/يوليو 2017.

ويعد مكسب الأمس ،هو الأكبر لأسعار النفط العالمية منذ 16 أيلول/سبتمبر الماضي ، بفضل تسارع تغطية مراكز البيع ،بالإضافة إلى اقتراح سعودي بخفض إضافي فى إنتاج أوبك بنحو مليون برميل يوميا.

يفكر العديد من الأعضاء الرئيسيين فى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" فى إجراء تعميق إضافي فى التخفيضات الحالية خلال الربع الثاني من هذا العام ، بهدف دعم السوق فى مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

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ومن المقرر أن تجتمع أوبك رسميا يومي الخميس والجمعة المقبلين فى فيينا حيث المقر الرئيسي للمنظمة العالمية ، لدراسة أخر المستجدات بالسوق ،واتخاذ قرار نهائي حول اتفاق خفض الإنتاج الحالي بنحو 1.7 مليون برميل الذي ينتهي فى 31 آذار/مارس الجاري.

وكانت اللجنة الفنية لتحالف"أوبك بلس" قد أوصت أوائل شباط/فبراير الماضي ، بضرورة عقد اجتماع طارئ قبل الاجتماع المحدد سابقا مطلع أوائل آذار/مارس،مع توصية بإجراء خفض إضافي بشكل مؤقت بحوالي 600 ألف برميل يوميا حتى حزيران/يونيو القادم.

وبعد رفض روسيا لهذا الاجتماع الطارئ ،تم تأجيل قرار إجراء تعميق أكبر فى التخفيضات الحالية إلى اجتماع 5-6 آذار/مارس.

وتضغط المملكة العربية السعودية "أكبر منتج للنفط فى أوبك" من أجل إجراء خفض إضافي بنحو مليون برميل يوميا ، بهدف وقف التدهور الحالي فى أسعار النفط وإعادة التوازن سريعا إلى السوق.

وينفذ التحالف العالمي حاليا تخفيضات بنحو 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية الشهر الجاري ،وفى حالة الموافقة على الاقتراح السعودي سوف ترتفع إجمالي التخفيضات إلى 2.7 مليون برميل يوميا، على أن تنفذ خلال فترة الربع الثاني من هذا العام.

وعلى حسب بيانات أولية ،انخفض إنتاج أوبك فى شباط/فبراير لأدنى مستوى فى أكثر من عشر سنوات ، فى ظل الامتثال الكامل لتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج ،وبعد هبوط كبير فى إنتاج ليبيا.

ويدعم تعافي أسعار النفط أيضا ، توقعات بأن تسن البنوك المركزية العالمية حوافز نقدية ، منها خفض معدلات الفائدة ، ضمن محاولات تعويض التداعيات الاقتصادية المحتملة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.