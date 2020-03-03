شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن أعلى مستوى فى شهرين قبيل بيانات التضخم الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثمانية أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال شباط/فبراير.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.1115$ ، و سعر إغلاق تعاملات الجمعة عند 1.1133 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1155$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة واحد بالمئة مقابل الدولار ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر 2013 ،مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 1.1185$.

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تحققت تلك المكاسب القوية للعملة الأوروبية الموحدة ،بفضل انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لمستويات قياسية جديدة ، فى ظل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المقبل منتصف هذا الشهر تقريبا ، لحماية أكبر اقتصاد فى العالم ، من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

على النقيض من الاحتياطي الاتحادي ،نجد البنوك المركزية الكبرى الأخرى فى العالم ، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان ،ليس لديهم مجال واسع لتخفيض أسعار الفائدة ،والتي تقبع بالفعل عند مستويات قياسية تاريخية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة فى أوروبا ،عن مستويات التضخم الرئيسية فى منطقة اليورو خلال شباط/فبراير ، البيانات الإيجابية سوف تدفع اليورو لاستكمال الصعود القوى مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 10:00 جرينتش القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير المتوقع ارتفاع بنسبة 1.4% من ارتفاع بنسبة 1.4% فى كانون الثاني/يناير ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 1.2% من ارتفاع بنسبة 1.1% الشهر السابق.