شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإمارات المركزى يعتزم تعديل توقعات نمو 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ماجدة قنديل، رئيسة دائرة البحوث الاقتصادية والإحصاء في مصرف الإمارات المركزي إن المصرف سيعيد تقييم توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقالت لإذاعة دبي "بالنظر إلى ما حدث بالفعل، وبالنظر إلى الآثار المترتبة على سلاسل الإمداد والطلب، واضطراب النقل والسياحة وإلغاء فعاليات، هذا سيؤثر سلبا على النمو العالمي، وأعتقد أن الإمارات ستشهد بعض هذا التأثير إذ يجب علينا التحلي بالواقعية في هذا الشأن".
وكان صندوق النقد الدولي توقع العام الماضي أن تسجل الإمارات نموا بنسبة 2.5 % في 2020.
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