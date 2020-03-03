شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: تنفيذ طرق جديدة ورفع كفاءة أخرى لخدمة المواطنين ‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫قال المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت بأحد اتجاهى المحور الرابط بين مركز خدمات المدينة والطريق الفاصل بين الحيين الثانى والثالث شرق والمنطقة الثامنة عمارات بالمدينة.‬

‫وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن طول الطريق يبلغ حوالى 3 كم، وهو عبارة عن طريق اتجاهين يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية، حيث تهدف الأعمال لربط الطريق على محور الشباب، لتمكين قاطنى المدينة والمترددين عليها بالمناطق المار بها الطريق من الانتقال إلى المحاور (الأوسط – الحرية – الشباب) بالمدينة، وجارٍ تجهيز المسار المقابل والانتهاء منه قريباً دعماً لشبكة الطرق بالمدينة.‬

‫وفى سياق متصل، أشار المهندس عبدالرءوف الغيطى إلى أنه تم رفع كفاءة حارة الخدمة بمنطقة إسكان الشباب الجنوبى، حيث تم تنفيذ طبقة أسفلت بطول (1.2كم) و5 ساحات انتظار بإجمالى مسطح أسفلت 10200م2، موضحاً أن تلك المشروعات تهدف إلى التيسير على سكان ورواد المدينة، بالانتقال بكل يسر بين الأحياء والمناطق المختلفة.‬

واكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم استحداث محور جديد بالواجهة الجنوبية بالمدينة، للربط بين القطاعين الغربي والشرقي بالمدينة، ويكون بمثابة امتداد لمحور أحمد عرابي الحالي، مشيراً إلى أن المحور الجديد يبدأ من طريق الحرية حتى مدخل السويس 3 بكامل واجهة المدينة، المطلة على طريق السويس.

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وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، أن الأعمال بالمشروع تتضمن تنفيذ طريق في اتجاهين بطول (3.2كم)، وبعرض ثلاث حارات بكل اتجاه، وتركيب اللافتات الإرشادية والتحذيرية اللازمة والتخطيط المروري، مشيراً إلى أنه تم رفع مخلفات من الطريق بكمية (60 ألف م3)، وكذا تنفيذ طبقة الأساس بطول 2400م، وأعمال البردورات بطول 2800م، ونقل وتركيب أعمدة إنارة وجارٍ ربط المحور على طرق كوبري مدخل السويس (3).

وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تطوير قطاع من المحور الحالي من مدخل المدينة (1) إلى مدخل (2)، حيث شملت الأعمال تنفيذ طبقة أسفلت وأرصفة واستبدال (250)كشاف صوديوم بكشافات ليد بكامل الطريق البالغ طوله (3 كم).

كما أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال زراعة وتجميل جزيرة مفارق الشباب المستحدثة بالمحور الشرقي للمدينة، لأهمية موقعها، ولتكون واجهة حضارية لمدينة الشروق.

وأوضح رئيس الجهاز أن مساحة مسطح الزراعة من النجيل بلغ حوالي (2000م2)، وتم زراعتها بمغطيات تربة بإجمالي مساحة (400م2)، وكذا زراعة عدد (23) نخلة (cycas)، وتنفيذ شبكة ري بالرشاشات بهدف المحافظة على المزروعات، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال أعمال الزراعة بنفس المحور تباعاً.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم البدء في رفع كفاءة وتطوير ميدان إسكان الشباب، وزراعة ميادين وجزر طريق الحرية، للمساهمة في توفير المظاهر الجمالية التي لها الأثر الطيب عند سكان ورواد الطرق بمدينة الشروق.