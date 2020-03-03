شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تنخفض وانحسار آمال تحرك لمجموعة السبع يقوض موجة ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الثلاثاء نتيجة مخاوف من أن دول مجموعة السبع الكبرى ربما لا تعلن عن رد منسق مفصل للحد من الأضرار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

وتراجع المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية 1.22% ليغلق عند 21082.73 نقطة بعد أن قال مصدر فى مجموعة السبع لرويترز إن المجموعة تضع مسودة بيان لكنه لا يحوى حاليا أى ذكر لإنفاق مالى جديد أو خفض منسق لأسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يصدر البيان عن مجموعة السبع اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء فى الوقت الذى يواجه فيه صانعو السياسات صعوبات للرد على الانتشار العالمى للفيروس الشبيه بالإنفلونزا.

Advertisements

وتقدم 16 سهما على المؤشر نيكى مقابل تراجع 209.

وكانت أكبر الأسهم الخاسرة بالنسبة المئوية شركة دووا هولدينجز لمعالجة المعادن التى انخفض سهمها 4.71 % تلتها شركة سكاى برفكت جسات هولدينجز للبث الإعلامى التى تراجع سهمها 4.43 % ونيسان موتور لصناعة السيارات التى انخفضت 3.78%.

وكانت أكبر الأسهم الرابحة بالنسبة المئوية تيجين لصناعة الأدوية التى ارتفع سهمها 4.68 % وتلتها أساهى كاسى لإنتاج المواد والتى ارتفع سهمها 1.09% وسوزوكى موتور لصناعة السيارات التى صعدت 1.02%.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36% إلى 1505.12 نقطة.