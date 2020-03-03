شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% رابحا 2.68 نقطة ليصل إلى مستوى 1643.73 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 2.5 مليون سهم بقيمة 533.6 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.28% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.63%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.48%، قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.84% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 3.81%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.48%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.

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فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.66% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 2.7%، شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 1.64%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.44%.

وفى سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن قرار عدم ممارسة خيار إعادة شراء الأوراق الرأسمالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، والتى سبق للبنك الأهلي المتحد إصدارها فى 29 إبريل لعام 2015 بمعدل فائدة سنوية 6.875%، آخذا بعين الاعتبار فى ذلك مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بما فيها الجهات المستثمرة وكذلك المراحل المتقدمة التى بلغها العرض المقدم من بيت التمويل الكويتى لتملك ما نسبته 100% من أسهم البنك.

ومن المنتظر فى هذا الشأن أن يقوم البنك بإعادة تقييم هيكلته الرأسمالية، وفقا لما يتمخض عنه العرض المقدم من بيت التمويل الكويتى، وبمراجعة خيار استرداده لهذه الأوراق المالية، تبعا لذلك ورهنا بموافقة الجهات الرقابية المعنية.