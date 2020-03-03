شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.34% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.34% رابحا 171.70 نقطة ليصل إلى مستوى 7520.89 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.92% رابحا 136.80 نقطة ليصل إلى مستوى 7279.55 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 75.2 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال، وارتفعت 186 شركة، فيما تراجعت 5 شركات.

وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.20%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.10%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.80%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.67%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.58%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.32%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.94%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.71%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.72%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.55%.

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وجاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 10%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.96%، فيما جاء سهم "باعظيم" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 1.50%، ثم التموين بنسبة 0.81%، ثم الراجحى ريت بنسبة 0.56%.

وفى سياق آخر أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن إلغاء إدراج أسهم شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني في السوق وذلك بنهاية عمل أمس الاثنين.

وجاء ذلك بعد إعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني، عن نفاذ قرار دمج شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني ("شركة متلايف إيه آي جي العربي") في شركة ولاء للتأمين ("صفقة الاندماج")، وتم إدراج الأسهم الجديدة (كما تم تعريفها في تعميم المساهمين ومستند العرض التي تم إصدارها من قبل شركة ولاء للتأمين بخصوص صفقة الاندماج) في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي المستحقين. وتم الغاء إدراج أسهم شركة متلايف إيه آي جي العربى.