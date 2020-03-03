شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 7680 وحدة إسكان اجتماعى..و792 وحدة بـ"دار مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 7680 وحدة إسكان اجتماعى(402 عمارة)بمدينة السادات بمناطق(السكنية الـ25 – حى النور - الفردوس) بالمدينة، وجارٍ تنفيذ 200 وحدة إسكان اجتماعى بالمنطقة السكنية الـ25، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإنشاء عدد 576 وحدة إسكان اجتماعى بحى الفردوس بالمدينة.‬

‫وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 792 وحدة (33 عمارة) بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمرحلتين الأولى والثانية، وتم تسليم الوحدات لمستحقيها بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.‬

‫وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم تخصيص 24 قطعة أرض لإقامة مشروعات (صناعية – خدمية – زراعية - تجارية) بمساحات مختلفة، وفق آلية التخصيص الفورى، بالإضافة إلى تخصيص ٥٠٠ قطعة أرض "إسكان اجتماعى" بحى الفردوس، و ٨١ قطعة أرض "إسكان مميز" عن طريق القرعة العلنية، كما تم تسليم عدد 50١٣ قطعة ما بين إسكان اجتماعى ومميز.‬

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‫من جانبه، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: بالنسبة للمشروعات الاستثمارية بالمدينة، جارٍ تنفيذ 35 مبنى بأنشطة (تجارية - إدارية – دينية – تعليمية – صحية - خدمات عامة)، ومدرستين خاصتين بالمحور المركزى 2 والمنطقة السكنية الـ17، كما تم تخصيص وتسليم موقعى مدرستين بمحور الحى الثالث ومحور الحى السابع، وكذا تسليم وزارة الاتصالات مساحة 50 فداناً لإقامة قرية تكنولوجية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، ومن المخطط خلال السنوات المقبلة إضافة 350 مبنى خدميا بالمدينة. ‬

‫وأشار المهندس أمين غنيم إلى أنه تم تخصيص واستلام مساحة 36 فدانا بالمحور المركزى 2 لإنشاء أول جامعة خاصة تشمل كليات (هندسة – أسنان – علاج طبيعى – ألسن وإعلام – حاسبات وذكاء اصطناعى – طب بشرى – تمريض - إدارة وسياسات - مستشفى تعليمى).‬

‫وقال رئيس الجهاز: جارٍ تنفيذ شبكات طرق بالمدينة بأطوال111.3 كم، تشمل تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الإقليمى بنسبة 90 %، وكذا تنفيذ أعمال الفرمة لعدة طرق بالمدينة بمناطق( الحى المتميز - المناطق السكنية "14 ، 29، 32" – الروضة – الريحان – الزيتون – النخيل2 – المطورين مرحلة ثانية) بنسب تراوحت بين 85% و100%، وجارٍ تنفيذ الطرق بالمنطقتين (السكنية 32 - المطورين مرحلة أولى)، بنسبة 95%، وجارٍ تنفيذ مرافق المنطقة الصناعية الثامنة مرحلة أولى بنسبة 85%، ومرافق حى النخيل مرحلة رابعة بنسبة 100%، وطبقة الأسفلت بالمنطقتين السكنيتين(35، 36) بنسب تراوحت بين 85% و100%، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق والمحاور والميادين بالمناطق السكنية والصناعية المختلفة.‬

‫وأضاف رئيس الجهاز أنه تم وجارً تنفيذ وطرح عدة أعمال لمشروعات المرافق بالمدينة، تشمل شبكات مياه شرب وتليفونات ومحطات صرف صحى(معالجة - رفع)، وخطوط طرد وانحدار وغازٍ طبيعى ومحطات كهرباء، وذلك فى إطار توفير المرافق اللازمة للمشروعات بالمدينة.‬